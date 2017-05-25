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25 мая 2017, 20:40 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА: Граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Граждане КНДР не работают на строительстве объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), которое поступило в распоряжение ТАСС.

В ФИФА заявили что если доказательства этого будут найдены то организация в рамках своей системы мониторинга предпримет необходимые меры для решения данной проблемы. Увеличить
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«ФИФА и локальный оргкомитет стали проводить систематические проверки присутствия северокорейских рабочих на всех строительных площадках чемпионата мира. Проверки, в частности, включали требования к генеральным подрядчикам предоставлять письменные заявления о присутствии на стройках граждан КНДР. На сегодняшний день ФИФА не нашла каких-либо доказательств того, что граждане КНДР работают на строительных площадках объектов чемпионата мира. Если же доказательства этого будут найдены, то ФИФА в рамках своей системы мониторинга предпримет необходимые меры для решения данной проблемы», — говорится в заявлении ФИФА.

«ФИФА решительно осуждает любые нарушения прав человека, связанные с ее деятельностью, и в сотрудничестве с международными и национальными профсоюзами продолжит следить за любым несоблюдением прав работников вне зависимости от их гражданства», — отмечается в заявлении.

Ранее главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт- Петербурге.

«Во время инспекционного визита в ноябре прошлого года группа мониторинга ФИФА обнаружила свидетельства присутствия северокорейских рабочих, — говорится в заявлении ФИФА. — Затем группа предприняла усилия, чтобы получить дополнительную информацию об их труде и условиях жизни, признавая потенциальные проблемы привлечения работников из этой страны. После инспекционного визита результаты были обговорены с соответствующими компаниями. Во время последней инспекции в марте, группа мониторинга не нашла доказательств присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке и пришла к выводу, что ни один северокорейский рабочий там больше не работает, этот вывод подтверждается информацией, полученной отдельно от Wood Workers» International (BWI).

Guardian подобрала слишком громкие слова

В четверг британская газета Guardian опубликовала текст с выдержками из заявления ФИФА насчет работы граждан КНДР на стройке санкт-петербургского стадиона. В материале неоднократно используется фраза «ущемление прав человека». «Ущемление», вероятно, слишком громкое слово и является интерпретацией Guardian, но это не то, о чем сообщили мы, — сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске. С 17 июня по 2 июля Россия также примет Кубок конфедераций, игры турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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