ФИФА: Граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Граждане КНДР не работают на строительстве объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), которое поступило в распоряжение ТАСС.
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«ФИФА и локальный оргкомитет стали проводить систематические проверки присутствия северокорейских рабочих на всех строительных площадках чемпионата мира. Проверки, в частности, включали требования к генеральным подрядчикам предоставлять письменные заявления о присутствии на стройках граждан КНДР. На сегодняшний день ФИФА не нашла
«ФИФА решительно осуждает любые нарушения прав человека, связанные с ее деятельностью, и в сотрудничестве с международными и национальными профсоюзами продолжит следить за любым несоблюдением прав работников вне зависимости от их гражданства», — отмечается в заявлении.
Ранее главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт- Петербурге.
«Во время инспекционного визита в ноябре прошлого года группа мониторинга ФИФА обнаружила свидетельства присутствия северокорейских рабочих, — говорится в заявлении ФИФА. — Затем группа предприняла усилия, чтобы получить дополнительную информацию об их труде и условиях жизни, признавая потенциальные проблемы привлечения работников из этой страны. После инспекционного визита результаты были обговорены с соответствующими компаниями. Во время последней инспекции в марте, группа мониторинга не нашла доказательств присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке и пришла к выводу, что ни один северокорейский рабочий там больше не работает, этот вывод подтверждается информацией, полученной отдельно от Wood Workers» International (BWI).
Guardian подобрала слишком громкие слова
В четверг британская газета Guardian опубликовала текст с выдержками из заявления ФИФА насчет работы граждан КНДР на стройке
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре,
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