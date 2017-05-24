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24 мая 2017, 14:56 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко: Государство не будет заниматься вопросом покупки прав на трансляции матчей ЧМ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ситуация с покупкой прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не является предметом переговоров государства и Международной федерации футбола (ФИФА); сначала решение будет принято по показу Кубка конфедераций 2017 года, потом по ЧМ-2018, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ситуация с покупкой прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не является предметом переговоров государства и Международной федерации футбола (ФИФА); сначала решение будет принято по показу Кубка конфедераций 2017 года потом по ЧМ-2018 заявил журналистам <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира, цена на них завышена до 100 миллионов долларов. В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

«Это не предмет переговоров государства и ФИФА. ФИФА — это телевизионные права, это их собственность, они их реализуют. Мы озабоченность высказали», — сказал Мутко журналистам.

По его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой ABAF Джанни Инфантино обсуждались ход подготовки, реализация билетов, телевизионные права, строительство и готовность инфраструктуры. «Но, конечно же, государство ни в коей мере этим вопросом заниматься не будет — правами, безусловно. Но определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет», — добавил Мутко.

По его словам, сначала будет решен вопрос с трансляцией Кубка конфедераций 2017 года, а затем — с ЧМ-2018. «Скорее всего, будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уже дальше в развитие сам проект чемпионата мира», — сказал вице-премьер.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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