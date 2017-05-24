Мутко: Государство не будет заниматься вопросом покупки прав на трансляции матчей ЧМ
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ситуация с покупкой прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не является предметом переговоров государства и Международной федерации футбола (ФИФА); сначала решение будет принято по показу Кубка конфедераций 2017 года, потом по ЧМ-2018, заявил журналистам
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В ноябре 2016 года
«Это не предмет переговоров государства и ФИФА. ФИФА — это телевизионные права, это их собственность, они их реализуют. Мы озабоченность высказали», — сказал Мутко журналистам.
По его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой ABAF Джанни Инфантино обсуждались ход подготовки, реализация билетов, телевизионные права, строительство и готовность инфраструктуры. «Но, конечно же, государство ни в коей мере этим вопросом заниматься не будет — правами, безусловно. Но определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет», — добавил Мутко.
По его словам, сначала будет решен вопрос с трансляцией Кубка конфедераций 2017 года, а затем — с ЧМ-2018. «Скорее всего, будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уже дальше в развитие сам проект чемпионата мира», — сказал
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
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