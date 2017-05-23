Сборная Дании назвала состав на матч с Казахстаном
Главный тренер национальной сборной Дании Оге Харейде определился с финальным списком игроков, заявленных на отборочный матч чемпионата мира-2018 против команды Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Дании.
Состав сборной Дании:
Вратари: Фредерик Рённов («Брондбю»), Йеспер Хансен («Люнгбю»), Каспер Шмейхель («Лестер», Англия);.
Защитники: Андреас Бьелланн («Брентфорд», Англия), Андреас Кристенсен, Янник Вестергор (оба — «Боруссия Менхенгладбах»), Фредерик Соренсен («Кёльн», Германия), Хенрик Дальсгор («Зюлте-Варегем», Бельгия), Матиас Йоргенсен («Копенгаген»), Риза Дурмиси («Бетис», Испания), Симон Кьер («Фенербахче», Турция);.
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия), Йенс Ларсен («Аустрия», Австрия), Лассе Шёне («Аякс», Нидерланды), Лассе Вибе («Брентфорд», Англия), Лукас Лерагер («Зюлте-Варегем», Бельгия), Пионе Систо («Сельта», Испания), Томас Дилейни («Вердер», Германия), Уильям Квист («Копенгаген»);.
Нападающие: Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды), Мартин Брейтвейт («Тулуза», Франция), Николай Йоргенсен («Фейенорд», Нидерланды), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг», Германия).
Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. После пяти туров Казахстан с пятью очками идет на последнем, шестом месте в группе «Е»; Дания с семью очками на третьей позиции.
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