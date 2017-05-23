Сборная Дании назвала состав на матч с Казахстаном

Состав сборной Дании:

Вратари: Фредерик Рённов («Брондбю»), Йеспер Хансен («Люнгбю»), Каспер Шмейхель («Лестер», Англия);.

Защитники: Андреас Бьелланн («Брентфорд», Англия), Андреас Кристенсен, Янник Вестергор (оба — «Боруссия Менхенгладбах»), Фредерик Соренсен («Кёльн», Германия), Хенрик Дальсгор («Зюлте-Варегем», Бельгия), Матиас Йоргенсен («Копенгаген»), Риза Дурмиси («Бетис», Испания), Симон Кьер («Фенербахче», Турция);.

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия), Йенс Ларсен («Аустрия», Австрия), Лассе Шёне («Аякс», Нидерланды), Лассе Вибе («Брентфорд», Англия), Лукас Лерагер («Зюлте-Варегем», Бельгия), Пионе Систо («Сельта», Испания), Томас Дилейни («Вердер», Германия), Уильям Квист («Копенгаген»);.

Нападающие: Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды), Мартин Брейтвейт («Тулуза», Франция), Николай Йоргенсен («Фейенорд», Нидерланды), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг», Германия).



Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. После пяти туров Казахстан с пятью очками идет на последнем, шестом месте в группе «Е»; Дания с семью очками на третьей позиции.