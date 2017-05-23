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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29840970/
23 мая 2017, 16:20 | Футбол: Чемпионат мира | Интерфакс

Путин пообещал главе ФИФА полную готовность РФ к проведению ЧМ и Кубка конфедераций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, пообещал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин (в центре) вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) в академии ФК Краснодар. Увеличить
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«Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне», — сказал он на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Краснодаре.

Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.

В свою очередь, Инфантино заявил об отсутствии сомнений в том, что Россия выполнит свои обязательства.

«Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого бы то ни было были какие-то сомнения, то теперь результат налицо», — сказал Инфантино.

«И важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола, причем не только для себя, но и для всего мира», — сказал Инфантино.

Инфантино поблагодарил президента России за возможность посетить Краснодар и осмотреть построенные в нем спортивные объекты.

Перед беседой Путин и Инфантино осмотрели новый стадион футбольного клуба «Краснодар».
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