Футболисты молодежной сборной Англии выйдут на матч ЧМ с Гвинеей в траурных повязках
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Футболисты молодежной сборной Англии (игроки не старше 20 лет) выйдут на матч финального раунда чемпионата мира с командой Гвинеи в траурных повязках в связи с трагическими событиями на «Манчестер Арене», сообщается в микроблоге английской сборной в Twitter.
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
Матч группы А между сборными Англии и Гвинеи пройдет во вторник в Южной Корее.
«Сегодня все наши мысли с Манчестером — городом страсти, гордости и надежды. Мы отдадим дань памяти жертвам этой трагедии, когда сегодня выйдем на игру с Гвинеей», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото с игровой формой и траурной повязкой.
Ранее свои соболезнования выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), английские клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер.
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