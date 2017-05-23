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23 мая 2017, 9:56 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Власти Москвы начали подготовку к строительству зеркальной станции в «Лужниках» к ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Начались подготовительные работы к строительству первой из трех станций канатной дороги, которая соединит стадион «Лужники» и Воробьевы горы, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Москомархитектура утвердила проект станции канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и «Лужники». Станцию построят напротив спорткомплекса. Она получит название «Лужники», — сообщили в мэрии. Работу канатной дороги запустят к чемпионату мира по футболу, в июне 2018 года. Отмечается, что ее длина составит 737 метров, ее будут обслуживать три станции — на улице Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).

Детали проекта

«Станцию “Лужники” сделают из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла. Таким образом, в фасаде будет отражаться окружающий пейзаж», — говорится в сообщении. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся на сайте мэрии, станция сможет обслуживать порядка 1,6 тыс. человек в час, а площадь двухэтажного здания «Лужников» составит более 2 тыс. квадратных метров.

На первом этаже станции организуют кассы, кафе и торговые киоски, а на втором будет происходить посадка и высадка пассажиров, причем для маломобильных граждан на станции будет работать лифт. По словам Кузнецова, над пассажирской зоной сделают стеклянный навес, таким образом, в дневное время станция будет освещаться солнечным светом. «Подготовительные работы уже начались. Проекты еще двух станций канатной дороги будут утверждены в этом году», — заключили в мэрии.

Канатная дорога и стадион

Как сообщал ТАСС заместитель директора компании «Московские спортивные технологии» Андрей Брабец, канатная дорога фактически соединит фан-зону, которая разместится у МГУ, с самим стадионом «Лужники», а всего по ней будут курсировать 35 кабин, каждая из них будет вмещать по восемь человек.

На Большой спортивной арене «Лужники» состоятся церемония и матч открытия ЧМ-2018, а также один из полуфиналов и финал турнира. После реконструкции количество зрительских мест на арене увеличится с 78 тыс. до 81 тысяч. Трибуны будут максимально приближены к полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным обзором всех трибун и поля, где установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
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