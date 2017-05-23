Форвард «Спартака-2» Сакала принес победу молодежной сборной Замбии

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Замбийцы победили сборную Португалии со счетом 2:1. На 76-й минуте этой игры Сакала сделал счет 2:0: он вошел в штрафную соперников и нанес мощный удар в ближний угол.