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23 мая 2017, 1:08 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Форвард «Спартака-2» Сакала принес победу молодежной сборной Замбии

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала принес победу молодежной сборной Замбии в первом туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для футболистов не старше 20 лет, сообщает официальный сайт красно-белых.

Нападающий Спартака-2 <span class=error>Фэшн</span> <span class=error>Сакала</span> принес победу молодежной сборной Замбии в первом туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для футболистов не старше 20 лет сообщает официальный сайт <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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Замбийцы победили сборную Португалии со счетом 2:1. На 76-й минуте этой игры Сакала сделал счет 2:0: он вошел в штрафную соперников и нанес мощный удар в ближний угол.

24 мая команда Замбии, выступающая в группе С, сыграет со сборной Ирана, а 27 мая — с командой Коста-Рики.
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