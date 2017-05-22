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22 мая 2017, 19:00 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана назвала состав на матч c Данией в отборе на ЧМ-2018

24 игрока вызваны в сборную Казахстана на матч против Дании в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018. Об этом сообщает официальный сайт ФФК.

Игра пройдет 10 июня в Алматы. Увеличить
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4 июня игроки соберутся на базе сборной в Талгаре. Матч с Данией пройдет на Центральном стадионе Алматы 10 июня.

В списке главного тренера Александра Бородюка сейчас 24 футболиста, но еще возможны изменения. Все игроки выступают за казахстанские клубы.

Вратари: Марсель Исламкулов («Кайсар», Кызылорда), Владимир Плотников («Кайрат»), Давид Лория («Иртыш», Павлодар);.

Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Ян Вороговский (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Григорий Сартаков («Тобол»);.

Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Дидар Жалмукан (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Максим Федин («Окжетпес»);.

Нападающие: Танат Нусербаев («Ордабасы»), Роман Муртазаев («Астана»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»), Алексей Щеткин («Тобол»).

В резервном списке находятся вратарь Александр Мокин («Астана»); защитник Виктор Дмитренко («Тобол»), полузащитники Аслан Дарабаев («Иртыш»), Асхат Тагыберген («Тобол»). Они получат вызов в случае травм других футболистов.

Отметим, что после пяти туров сборная Дании с семью очками идет на третьем месте в группе Е, а Казахстан, имеющий два балла, занимает последнюю, шестую, строчку в таблице.

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Датское СМИ Dr.dk опубликовало интервью с главным тренером национальной сборной Дании по футболу Оге Харейде, в котором он рассказал проведших удачные сезоны в клубах игроках своей команды. Республиканский интернет-портал Sports.kz напоминает, что в ближайшем отборочном матче чемпионата Мира-2018 национальная сборная Казахстана встретится 10 июня в Алматы именно с датчанами.
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