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21 мая 2017, 16:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В матче ЧМ-2017 U20 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора

В матче финального раунда чемпионата мира — 2017 U20 между сборными Италии и Уругвая пенальти был назначен после просмотра видеоповтора.

В матче финального раунда чемпионата мира — 2017 U20 между сборными Италии и Уругвая пенальти был назначен после просмотра <span class=error>видеоповтора</span>. Увеличить
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Эпизод произошёл в конце первого тайма встречи. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота итальянцев, который уругвайцы не реализовали.

Чемпионат мира U20, который проходит в Южной Корее, стал одним из турниров, во время которого ФИФА приняла решение протестировать видеоповторы. Система видеопомощника рефери также будет опробована на играх Кубка конфедераций — 2017 (17 июня — 2 июля) и чемпионата мира среди клубов (6—16 декабря).
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