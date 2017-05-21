В матче ЧМ-2017 U20 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора

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Эпизод произошёл в конце первого тайма встречи. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота итальянцев, который уругвайцы не реализовали.

Чемпионат мира U20, который проходит в Южной Корее, стал одним из турниров, во время которого ФИФА приняла решение протестировать видеоповторы. Система видеопомощника рефери также будет опробована на играх Кубка конфедераций — 2017 (17 июня — 2 июля) и чемпионата мира среди клубов ( 6—16 декабря ).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Amici della <a href="https://twitter.com/hashtag/Var?src=hash">#Var</a>. Però se cominciamo così cominciamo male... <a href="https://t.co/unDsemyVId">pic.twitter.com/unDsemyVId</a></p>— Giovanni Capuano (@capuanogio) <a href="https://twitter.com/capuanogio/status/866259503628595200">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>