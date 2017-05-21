В матче ЧМ-2017 U20 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора
В матче финального раунда чемпионата мира — 2017 U20 между сборными Италии и Уругвая пенальти был назначен после просмотра видеоповтора.
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Эпизод произошёл в конце первого тайма встречи. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота итальянцев, который уругвайцы не реализовали.
Чемпионат мира U20, который проходит в Южной Корее, стал одним из турниров, во время которого ФИФА приняла решение протестировать видеоповторы. Система видеопомощника рефери также будет опробована на играх Кубка конфедераций — 2017 (17 июня — 2 июля) и чемпионата мира среди клубов (
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