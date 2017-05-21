ФИФА и Коллина нарушили регламент чемпионата мира

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В статье 31 «Судейство» четко прописано, что судьи на каждый матч должны выбираться таким образом, чтобы они не представляли страну, чья команда выступает в той же группе.

Между тем в бригаду Сергея Карасева, в субботу обслуживавшего встречу сборных Вануату и Мексики (2:3), вошли венесуэлец Хосе Арготе и немец Феликс Цвайер, хотя Венесуэла и Германия тоже играют в группе В. Их встреча завершилась победой венесуэльцев (2:0). (Александр БОБРОВ).