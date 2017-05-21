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21 мая 2017, 13:59 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Иран обыграл Коста-Рику на молодежном ЧМ, Япония — ЮАР

Сборная Ирана одолела Коста-Рику в матче 1-го тура чемпионата мира среди молодежных команд.

Сборная Ирана одолела <nobr>Коста-Рику</nobr> в матче 1-го тура чемпионата мира среди молодежных команд. Увеличить
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В другом поединке группы ранее Замбия взяла верх над Португалией.

В группе D Япония победила ЮАР.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Группа C

1-й тур

Иран — Коста-Рика — 1:0 (0:0).

Гол: Мехдикахани, 81.

ЮАР — Япония — 1:2 (1:0).

Голы: Марджмент, 7 (1:0). Огава, 48 (1:1). Доан, 72 (1:2).
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