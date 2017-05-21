Иран обыграл Коста-Рику на молодежном ЧМ, Япония — ЮАР
Сборная Ирана одолела
Коста-Рику в матче 1-го тура чемпионата мира среди молодежных команд.
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В другом поединке группы ранее Замбия взяла верх над Португалией.
В группе D Япония победила ЮАР.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Группа C
1-й тур
Иран —
Гол: Мехдикахани, 81.
ЮАР — Япония — 1:2 (1:0).
Голы: Марджмент, 7 (1:0). Огава, 48 (1:1). Доан, 72 (1:2).
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