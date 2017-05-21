Карасёв отсудил первый матч на ЧМ-2017 U20 в Южной Корее
Сборная Мексики победила команду Вануату в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2017 U20. Встреча проходила Тэджоне (Южная Корея) на стадионе «Тэджон Ворлд Кап» и завершилась со счетом 3:2 в пользу Мексики.
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На игре работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В своем первом матче на турнире Карасев показал одну желтую карточку и обошелся без назначения пенальти.
У мексиканцев отличились Кевин Маганья, Рональдо Сиснерос и Эдсон Альварес, у команды Вануату — Бонг Кало и Роналдо Уилкинс.
В другом матче группы В сборная Венесуэлы победила команду Германии (2:0).
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