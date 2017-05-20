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20 мая 2017, 13:29 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Венесуэла обыграла Германию, Англия разгромила Аргентину на молодежном ЧМ

В Корее стартовал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет.

В Корее стартовал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Увеличить
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Англия разгромила Аргентину, Германия уступила Венесуэле, а Мексика переиграла Вануату.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

1-й тур

Венесуэла — Германия — 2:0 (0:0).

Голы: Пенья, 51 (1:0). Кордова, 54 (2:0).

Аргентина — Англия — 0:3 (0:1).

Голы: Калверт-Льюин, 38 (0:1). Армстронг, 52 (0:2); Соланке, 90+3 — с пенальти (0:3).

Удаление: Мартинес (Ар), 78.

Вануату — Мексика — 2:3 (0:2).

Голы: Магана, 10 (0:1). Киснерос, 25 (0:2). Кало, 52 (1:2). Вилкинс, 68 (2:2). Альварес, 90+4 (2:3).
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Молодежный чемпионат мира по футболу стартует в Южной Корее без сборной России

Молодежный чемпионат мира по футболу стартует в Южной Корее без сборной России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд стартует в субботу в Южной Корее. За титул будут бороться 24 команды, составленные из футболистов не старше 20 лет, при этом среди них не будет финалистов предыдущего турнира из Сербии и Бразилии, а также российской сборной.
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