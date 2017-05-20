Венесуэла обыграла Германию, Англия разгромила Аргентину на молодежном ЧМ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд стартует в субботу в Южной Корее. За титул будут бороться 24 команды, составленные из футболистов не старше 20 лет, при этом среди них не будет финалистов предыдущего турнира из Сербии и Бразилии, а также российской сборной.