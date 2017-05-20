Венесуэла обыграла Германию, Англия разгромила Аргентину на молодежном ЧМ
В Корее стартовал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет.
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Англия разгромила Аргентину, Германия уступила Венесуэле, а Мексика переиграла Вануату.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
1-й тур
Венесуэла — Германия — 2:0 (0:0).
Голы: Пенья, 51 (1:0). Кордова, 54 (2:0).
Аргентина — Англия — 0:3 (0:1).
Голы:
Удаление: Мартинес (Ар), 78.
Вануату — Мексика — 2:3 (0:2).
Голы: Магана, 10 (0:1). Киснерос, 25 (0:2). Кало, 52 (1:2). Вилкинс, 68 (2:2). Альварес, 90+4 (2:3).
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