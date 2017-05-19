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19 мая 2017, 20:16 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Самаре вошло в график

САМАРА, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Работы по строительству стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вошли в график. Об этом сообщил журналистам первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий по итогам визита на стройплощадку.

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Информация об отставании по срокам при возведении футбольной арены в Самаре появилась в мае 2016 года. В марте 2017 года вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона должно вернуться в график к лету.

«Учитывая, что самарский стадион уникален по конструктиву и архитектурному решению, была проведена огромная работа. Несмотря на некоторые сложности, полагаю, сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат красивейший стадион», — сказал Ставицкий.

Он добавил, что на 93% выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций, устройству внутренних перегородок — на 80%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а система теплоснабжения — на 100%. Строители также полностью остеклили первый этаж, второй-четвертый этажи — на 91%.

Металлоконструкции купола стадиона собирают с помощью шести кранов, монтаж планируется завершить в июне. В работах задействованы почти 2,3 тыс. строителей и 148 единиц техники, а общая готовность стадиона составляет около 65%.

Стадион, похожий на летающую тарелку

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару, около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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