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19 мая 2017, 18:24 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В Катаре открыли первый стадион к чемпионату мира 2022 года

В Дохе (Катар) открылся первый стадион, который был реконструирован специально к чемпионату мира 2022 года, сообщает Reuters.

В Дохе (Катар) открылся первый стадион который был реконструирован специально к чемпионату мира 2022 года сообщает Reuters. Увеличить
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Арена под названием «Халифа», которая была построена ещё в 1976 году, после реконструкции теперь вмещает более 40 тыс. зрителей.

Стадион оборудовали специальной охладительной системой, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов, а на трибунах — не более 28 градусов.

Сегодня арена примет первый тестовый матч — финал Кубка Эмира 2017 года.

Официальная церемония открытия стадиона пройдёт перед началом финального матча, в котором сойдутся клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».
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