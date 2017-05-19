В Катаре открыли первый стадион к чемпионату мира 2022 года
В Дохе (Катар) открылся первый стадион, который был реконструирован специально к чемпионату мира 2022 года, сообщает Reuters.
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Арена под названием «Халифа», которая была построена ещё в 1976 году, после реконструкции теперь вмещает более 40 тыс. зрителей.
Стадион оборудовали специальной охладительной системой, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов, а на трибунах — не более 28 градусов.
Сегодня арена примет первый тестовый матч — финал Кубка Эмира 2017 года.
Официальная церемония открытия стадиона пройдёт перед началом финального матча, в котором сойдутся клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».
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