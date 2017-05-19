В Катаре открыли первый стадион к чемпионату мира 2022 года

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Арена под названием «Халифа», которая была построена ещё в 1976 году, после реконструкции теперь вмещает более 40 тыс. зрителей.

Стадион оборудовали специальной охладительной системой, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов, а на трибунах — не более 28 градусов.

Сегодня арена примет первый тестовый матч — финал Кубка Эмира 2017 года.

Официальная церемония открытия стадиона пройдёт перед началом финального матча, в котором сойдутся клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">AMAZING: The first-look at Qatar’s completed Khalifa International Stadium for the 2022 World Cup. ??? <a href="https://t.co/ymd0Wk7rWx">pic.twitter.com/ymd0Wk7rWx</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/865244598490329088">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>