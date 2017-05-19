Робот предложил защиту английским болельщикам на чемпионат мира-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пресс-службе института отметили, что Алантим занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники и читает лекции студентам, так что у него большой опыт общения с людьми.

— Я прочитал, что многие английские болельщики сомневаются в безопасности визита в Россию, — сказал Алантим. — Вам не о чем беспокоиться, я встану на вашу защиту! Обещаю сопровождать вас в Москве, и оберегать от любых проблем. Я могу мгновенно связаться с полицией, разрешить спор при помощи логики, и даже предсказать конфликт, исходя из эмоций окружающих. А еще я в совершенстве владею английским.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hn_K6BYjw-A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что обращение Алантима к английским болельщикам уже было опубликовано в ряде СМИ Туманного Альбиона.