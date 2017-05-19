Робот предложил защиту английским болельщикам на чемпионат мира-2018
Робот по имени Алантим, работающий преподавателем в Московском технологическом институте (МТИ), пообещал английским болельщикам на чемпионате мира-2018 обеспечить их безопасность.
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— Я прочитал, что многие английские болельщики сомневаются в безопасности визита в Россию, — сказал Алантим. — Вам не о чем беспокоиться, я встану на вашу защиту! Обещаю сопровождать вас в Москве, и оберегать от любых проблем. Я могу мгновенно связаться с полицией, разрешить спор при помощи логики, и даже предсказать конфликт, исходя из эмоций окружающих. А еще я в совершенстве владею английским.
Отметим, что обращение Алантима к английским болельщикам уже было опубликовано в ряде СМИ Туманного Альбиона.
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