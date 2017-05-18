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18 мая 2017, 15:43 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Наставник сборной Финляндии по футболу Канерва: Перед поединком с Украиной я близок к шоку

За 25 дней до матча отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украина, наставник соперника Маркку Канерва, по собственным словам, пребывает «в легком шоке» от эпидемии травм подопечных, сообщает Команда1.

Тренер жалуется на острую нехватку игроков накануне важнейшего матча отборочного турнира ЧМ. Увеличить
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Главная проблема Суоми — центральная зона полузащиты.

Хавбек Кьево Хетемай Препарим уже не сыграет в этом сезоне за свой клуб из-за повреждения. Однако, финская пресса полагает, что ко встрече с Украиной один из лидеров Суоми будет готов. Правда, не известно, в каких кондициях….

Только-только оправился от тяжелой травмы хавбек американской «Миннесоты» Расмус Шуллер. На больничном — Сакари Маттила. В минувшее воскресенье травмировался Робин Лод из греческого «Панатинаикоса». Дисквалифицирован Александер Ринг….

«Кто будет играть 11 июня в Тампере — не известно» — отмечает Канерва.

«Перед поединком с Украиной я близок к шоку. У нас в команде выкошены все центральные полузащитники! Кто будет играть 11 июня в Тампере — не известно. Впрочем, я все еще надеюсь, что некоторые травмированные футболисты смогут нам помочь. Рассчитываю на Маркуса Халсти, который уже играет в своем клубе. Также, в моем распоряжении есть молодой Фредерик Йенсен. Однако его место в составе зависит от тактической схемы, которую мы изберем на игру против Украины, — сетует тренер в интервью iltalehti.fi.

«Обычно я вызывал на сбор четыре-пять профильных центральных полузащитников. На этот раз, видимо, мне придется использовать на этой позиции кого-то из вингеров», — добавляет Канерва.

Список футболистов, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Лихтенштейном (7 июня) и поединку отбора ЧМ-2018 с Украиной, Маркку Канерва обнародует только 30 мая. Столь поздний срок наставник обуславливает желанием дать некоторым исполнителям время на восстановление от травм.

Как сообщал УНИАН, игра отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украина состоится 10 июня.

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