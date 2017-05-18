Наставник сборной Финляндии по футболу Канерва: Перед поединком с Украиной я близок к шоку
За 25 дней до матча отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украина, наставник соперника Маркку Канерва, по собственным словам, пребывает «в легком шоке» от эпидемии травм подопечных, сообщает Команда1.
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Главная проблема Суоми — центральная зона полузащиты.
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«Кто будет играть 11 июня в Тампере — не известно» — отмечает Канерва.
«Перед поединком с Украиной я близок к шоку. У нас в команде выкошены все центральные полузащитники! Кто будет играть 11 июня в Тампере — не известно. Впрочем, я все еще надеюсь, что некоторые травмированные футболисты смогут нам помочь. Рассчитываю на Маркуса Халсти, который уже играет в своем клубе. Также, в моем распоряжении есть молодой Фредерик Йенсен. Однако его место в составе зависит от тактической схемы, которую мы изберем на игру против Украины, — сетует тренер в интервью iltalehti.fi.
«Обычно я вызывал на сбор
Список футболистов, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Лихтенштейном (7 июня) и поединку отбора ЧМ-2018 с Украиной, Маркку Канерва обнародует только 30 мая. Столь поздний срок наставник обуславливает желанием дать некоторым исполнителям время на восстановление от травм.
Как сообщал УНИАН, игра отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украина состоится 10 июня.
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