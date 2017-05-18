Ставрополье выделит 186 млн рублей на обустройство территорий вокруг спортплощадок к ЧМ

«В рамках проекта 186 миллионов рублей дополнительно будет выделено на обустройство прилегающих территорий и ремонт подъездных дорог. Эти средства должны воплотиться в конкретные объекты», — приводит слова Владимирова пресс- служб губернатора.

Отмечено, что всего на ремонт и содержание автодорог регионального значения в крае в 2017 году выделено порядка 3 миллиардов рублей, планируется отремонтировать 260 км. На благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях края региону выделена федеральная субсидия в сумме более 600 млн рублей.