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«Харьков всегда ярко поддерживал нашу сборную и клубы, на высшем уровне. Подтвердилось искренней поддержкой болельщиков и решение о проведении финала национального Кубка именно в Харькове.

Мы ждем такой же горячей поддержки, только уже при максимально заполненном стадионе, на матче против сборной Турции.

У нас очень большие надежды именно на харьковских болельщиков. Надеемся на положительный результат в противостоянии с конкурентами по отборочному циклу, — сказал Павелко.

Отметим, что окончательное решение относительно места проведения матча Украина — Турция, который запланирован на 2 Сентября 2017, должен принять Исполком ФФУ.