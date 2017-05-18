Павелко снова лоббирует Харьков как город проведения матча Украина — Турция
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал инициативу проведения матча в рамках отбора к ЧМ-2018 Украина — Турция в Харькове.
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«Харьков всегда ярко поддерживал нашу сборную и клубы, на высшем уровне. Подтвердилось искренней поддержкой болельщиков и решение о проведении финала национального Кубка именно в Харькове.
Мы ждем такой же горячей поддержки, только уже при максимально заполненном стадионе, на матче против сборной Турции.
У нас очень большие надежды именно на харьковских болельщиков. Надеемся на положительный результат в противостоянии с конкурентами по отборочному циклу, — сказал Павелко.
Отметим, что окончательное решение относительно места проведения матча Украина — Турция, который запланирован на 2 Сентября 2017, должен принять Исполком ФФУ.
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