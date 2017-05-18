Медведев передал «Екатеринбург-Арену» Росгвардии
Под охрану до конца строительства.
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Строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 переданы под охрану исключительно Росгвардии. Соответствующие поправки в требования к объектам подписал
Спортобъекты будут охраняться подразделениями национальной гвардии либо подведомственной ей организацией до окончания строительства. После введения в эксплуатацию эти заботы лягут на плечи владельцев.
Игры Кубка Конфедераций пройдут с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве,
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