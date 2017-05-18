Медведев передал «Екатеринбург-Арену» Росгвардии

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Строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 переданы под охрану исключительно Росгвардии. Соответствующие поправки в требования к объектам подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает «Уралинформбюро».

Спортобъекты будут охраняться подразделениями национальной гвардии либо подведомственной ей организацией до окончания строительства. После введения в эксплуатацию эти заботы лягут на плечи владельцев.