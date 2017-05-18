В «Лужниках» все зрительские места защищены от осадков
Большой спортивной арене «Лужники» не страшны ни снег, ни дождь, так как все места защищены от любых осадков.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, старые трибуны снесены, а стадион укреплён изнутри и снаружи.
«Вся территория стадиона, все зрительские места полностью защищены от осадков. Проводить соревнования можно практически в круглогодичном режиме. Появился ряд
Сделали медиакровлю. Те, кто находится на Воробьёвых горах, Третьем транспортном кольце, территории вокруг «Лужников», смогут увидеть игру и информацию об игре на большом медиаэкране. Это
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