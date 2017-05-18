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18 мая 2017, 10:24 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В «Лужниках» все зрительские места защищены от осадков

Большой спортивной арене «Лужники» не страшны ни снег, ни дождь, так как все места защищены от любых осадков.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, старые трибуны снесены, а стадион укреплён изнутри и снаружи.

«Вся территория стадиона, все зрительские места полностью защищены от осадков. Проводить соревнования можно практически в круглогодичном режиме. Появился ряд вип-лож, их более ста, места для маломобильных граждан, предприятия общепита. Общая площадь стадиона увеличилась до 221 тыс. кв. метров, а было 170 тыс. «квадратов». Построили разминочные залы, улучшенные раздевалки, пресс-центр.

Сделали медиакровлю. Те, кто находится на Воробьёвых горах, Третьем транспортном кольце, территории вокруг «Лужников», смогут увидеть игру и информацию об игре на большом медиаэкране. Это ноу-хау, один из самых больших медиаэкранов в мире, — сказал Хуснуллин в эфире «Москва 24».
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