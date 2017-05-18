В «Лужниках» все зрительские места защищены от осадков

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, старые трибуны снесены, а стадион укреплён изнутри и снаружи.

«Вся территория стадиона, все зрительские места полностью защищены от осадков. Проводить соревнования можно практически в круглогодичном режиме. Появился ряд вип-лож, их более ста, места для маломобильных граждан, предприятия общепита. Общая площадь стадиона увеличилась до 221 тыс. кв. метров, а было 170 тыс. «квадратов». Построили разминочные залы, улучшенные раздевалки, пресс-центр.