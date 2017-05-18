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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29782054/
18 мая 2017, 9:39 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Наставник сборной Дании рассказал об игроках команды перед матчем с Казахстаном

Датское СМИ Dr.dk опубликовало интервью с главным тренером национальной сборной Дании по футболу Оге Харейде, в котором он рассказал проведших удачные сезоны в клубах игроках своей команды. Республиканский интернет-портал Sports.kz напоминает, что в ближайшем отборочном матче чемпионата Мира-2018 национальная сборная Казахстана встретится 10 июня в Алматы именно с датчанами.

Датское СМИ Dr.dk опубликовало интервью с главным тренером национальной сборной Дании по футболу <span class=error>Оге</span> <span class=error>Харейде</span> в котором он рассказал проведших удачные сезоны в клубах игроках своей команды. Республиканский <nobr>интернет-портал</nobr> Sports.kz напоминает что в ближайшем отборочном матче чемпионата Мира-2018 национальная сборная Казахстана встретится 10 июня в <span class=error>Алматы</span> именно с датчанами. Увеличить
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«Дела сейчас у датской сборной идут хорошо. По крайней мере, — у игроков, которым предстоит, скорее всего, появляться в красной и белой форме в этом году.

Каспер Дольберг в своем дебютном сезоне взял европейский футбол штурмом и помог «Аяксу» дойти до финала Лиги Европы.

— Это здорово. Он проделал очень хорошую работу и будет играть в финале Лиги Европы в Стокгольме против «Манчестер Юнайтед». Также и Лассе Шоне имел отличный сезон в «Аяксе», и, конечно же, Николай Йоргенсен, в «Фейеноорде» — тоже. Это отрадно для датского футбола, — говорит тренер Оге Харейде.

Игроки национальной сборной Каспер Шмейхель и Каспер Эриксен также провели сильный сезон, и оба были названы игроками года в своих клубах в Англии.

— Это меня не удивляет. Кристиан прекрасно вписался в команду «Тоттенхэма», что тоже хорошо для национальной сборной. Мы надеемся, что он сможет держаться на этом высоком уровне. Нам это нужно для сборной, — говорит главный тренер национальной дружины. — Каспер Шмейхель имел твердое место в воротах «Лестера», основным голкипером он остается и в сборной команде.

Харейде считает, что сборная Дании только выиграет от того, что многие ее игроки будут хорошо играть за свои клубы.

— Это абсолютная оценка. Наши игроки реально имеют много игрового времени в сильнейших лигах. Теперь для меня важно правильно собрать команду. Самое главное, что мы можем получить этих звезд для совместной работы в сборной. Я с нетерпением жду каждой игры, потому что мы проводим слишком мало международных матчей, поэтому хочется их скорее приблизить, — говорит Оге Харейде, которому предстоит руководить сборной Дании в двух матчах, которые пройдут уже скоро — 6 июня в товарищеском против Германии в Брондбю, а спустя четыре дня в отборочном на чемпионат Мира в Казахстане.

Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество датчанам: победа Казахстана — 6.85, ничья — 3.86, победа Дании — 1.63. Ставку можно сделать здесь.

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