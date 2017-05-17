Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 запустил проект «Город героя»

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В его рамках будет опубликована серия видеороликов с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса, которые расскажут об истории городов — организаторов чемпионата мира, поделятся личными воспоминаниями, а также посоветуют интересные туристические места и объекты.

Первым героем проекта стал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который рассказал зрителям о своем родном городе Казани.

Ролики будут публиковаться на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники» и Youtube.

Welcome2018.com — информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города — организаторы Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой. Портал создан при поддержке оргкомитета турнира «Россия-2018» и Министерства спорта РФ.