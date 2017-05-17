Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 запустил проект «Город героя»
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com запустил проект «Город героя».
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В его рамках будет опубликована серия видеороликов с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и
Первым героем проекта стал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который рассказал зрителям о своем родном городе Казани.
Ролики будут публиковаться на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники» и Youtube.
Welcome2018.com —
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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