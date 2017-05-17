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17 мая 2017, 12:26 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин похвалил строителей футбольного стадиона «Крестовский». Об этом он написал в личном аккаунте в Twitter.

<nobr>Вице-губернатор</nobr> <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Игорь <span class=error>Албин</span> похвалил строителей футбольного стадиона <span class=error>Крестовский</span>. Об этом он написал в личном аккаунте в Twitter. Увеличить
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«Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона. До 2 июня еще идут работы по адаптации. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг», — заявил Албин.

10 мая матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» был перенесен с «Крестовского» на «Петровский» из-за неудовлетворительного состояния газона. Также во время предыдущих встреч очевидцы заметили, что крыша арены в нескольких местах протекает.

Футбольный стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.
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