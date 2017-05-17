Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

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«Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона. До 2 июня еще идут работы по адаптации. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг», — заявил Албин.

10 мая матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» был перенесен с «Крестовского» на «Петровский» из-за неудовлетворительного состояния газона. Также во время предыдущих встреч очевидцы заметили, что крыша арены в нескольких местах протекает.

Футбольный стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг.</p>— Игорь Албин (@Albin_Igor) <a href="https://twitter.com/Albin_Igor/status/864721913322622977">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>