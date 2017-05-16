«Если бы Китаю дали 3 млн билетов, мы бы отправили к вам 3 млн китайцев!»
В Китае стартовали продажи путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
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Официальные пакеты гостеприимства поступили в открытую продажу для жителей Китая. Эту программу запустило официально аккредитованное при FIFA международное агентство Shankai Sports — главный эксперт в сфере спортивного менеджмента в Китае. В 2010 г. компания получила право стать эксклюзивным агентом Международной федерации футбола FIFA в Китае (включая Тайвань, Гонконг и Макао) и с этого времени успешно развивает отрасль качественного спортивного туризма на местном рынке. Shankai Sports International была выбрана эксклюзивным партнером FIFA по ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России. Генеральный директор Shankai Sports Фенг Тао заявил, что на ЧМ-2018 приедут более 100 000 китайцев, но если бы Китаю предоставили 3 млн билетов, то они все были бы реализованы.
Открыли церемонию Председатель российской части
Почетными гостями и участниками мероприятия стали делегаты первого
Напомним, что ИД «Советский спорт» является партнером Shankai Sports на территории Российской Федерации.
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