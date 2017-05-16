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16 мая 2017, 21:02 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

«Если бы Китаю дали 3 млн билетов, мы бы отправили к вам 3 млн китайцев!»

В Китае стартовали продажи путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

В Китае стартовали продажи путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Увеличить
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Официальные пакеты гостеприимства поступили в открытую продажу для жителей Китая. Эту программу запустило официально аккредитованное при FIFA международное агентство Shankai Sports — главный эксперт в сфере спортивного менеджмента в Китае. В 2010 г. компания получила право стать эксклюзивным агентом Международной федерации футбола FIFA в Китае (включая Тайвань, Гонконг и Макао) и с этого времени успешно развивает отрасль качественного спортивного туризма на местном рынке. Shankai Sports International была выбрана эксклюзивным партнером FIFA по ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России. Генеральный директор Shankai Sports Фенг Тао заявил, что на ЧМ-2018 приедут более 100 000 китайцев, но если бы Китаю предоставили 3 млн билетов, то они все были бы реализованы.

Открыли церемонию Председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и руководитель Федерального агенства по туризму Олег Сафонов, который также зачитал официальное обращение заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Президента РФС, направленное к любителям футбола в Поднебесной: «В последние годы сотрудничество России и Китая демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства и взаимного доверия. Впереди много масштабных проектов, которые расскажут о России, главный из них, конечно же, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Мы будем рады видеть китайских любителей футбола в России в 2018 году!».

Почетными гостями и участниками мероприятия стали делегаты первого российско-китайского форума «Партнерство в спорте», который проходил 15—16 мая в Пекине, Посол ЧМ-2018 FIFA, футболист Алексей Смертин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Напомним, что ИД «Советский спорт» является партнером Shankai Sports на территории Российской Федерации.
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на почти 37 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством спорта России и опубликованном на официальном портале правовой информации.
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