Проект Минспорта предполагает увеличение расходов на подготовку к ЧМ-2018 на 37 млрд руб

Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 млрд рублей до 680,37 млрд, причем из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 млрд рублей.

В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 355,16 млрд — за счет средств федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — из средств, выделенных юридическими лицами.