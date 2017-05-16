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16 мая 2017, 18:57 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Проект Минспорта предполагает увеличение расходов на подготовку к ЧМ-2018 на 37 млрд руб

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на почти 37 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством спорта России и опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 млрд рублей до 680,37 млрд, причем из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 млрд рублей.

В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 355,16 млрд — за счет средств федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — из средств, выделенных юридическими лицами.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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