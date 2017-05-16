Албин: Название стадиона на Крестовском острове после ЧМ-2018 выберут на референдуме
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Название стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу, будет выбрано в результате голосования на референдуме после мундиаля, заявил вице-губернатор города Игорь Албин.
Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). На время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 стадион официально получил название «Санкт-Петербург Арена».
«Решение о названии стадиона после чемпионата мира (2018 года) будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут “Зенит”, может, “Стадион имени Кирова”. (Это) решит народ и болельщики», — сказал Албин журналистам.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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