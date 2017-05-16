Албин: Название стадиона на Крестовском острове после ЧМ-2018 выберут на референдуме

Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). На время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 стадион официально получил название «Санкт-Петербург Арена».

«Решение о названии стадиона после чемпионата мира (2018 года) будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут “Зенит”, может, “Стадион имени Кирова”. (Это) решит народ и болельщики», — сказал Албин журналистам.