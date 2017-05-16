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16 мая 2017, 8:43 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В Катаре 19 мая откроют первый стадион к ЧМ-2022

В Катаре завершена реконструкция первого стадиона к чемпионату мира 2022 года — Khalifa International Stadium, сообщает Supreme Committee.

В Катаре завершена реконструкция первого стадиона к чемпионату мира 2022 года — Khalifa International Stadium сообщает Supreme Committee. Увеличить
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Катарская футбольная ассоциация уже объявила, что в ближайшую пятницу, 19 мая, на этой арене будет сыгран первый матч — финал Кубка Эмира 2017 года. Официальная церемония открытия стадиона пройдёт перед началом финального матча, в котором сойдутся клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».

Арена Khalifa International Stadium после реконструкции вмещает 40 тысяч зрителей и соответствует всем требованиям ФИФА. В частности, на стадионе была установлена инновационная система охлаждения воздуха, будет создан спортивный музей. Все зрительские места находятся под крышей.

На этом стадионе пройдёт не только футбольный ЧМ-2022, но и чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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