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15 мая 2017, 6:57 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести ЧМ-2030 по футболу

СЕУЛ, 15 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Как сообщает газета «Тона ильбо», об этом заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

«Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030», — сказал он. По мнению Чун Мун Гу, КНДР присоединится к плану после того, как остальные три страны договорятся о деталях.

«Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», — подчеркнул он.

Чун Мун Гу также заявил, что он намерен организовать проведение в стране Кубка Азии по футболу.

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Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. США, Канаде и Мексике, подавшим совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, будет полезен опыт России по организации турнира 2018 года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни.
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