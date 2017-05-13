Власти Калининграда разработали три разных турпакета для болельщиков на время ЧМ-2018

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области разработали три варианта туристического пакета для болельщиков, которые будут включать различные виды развлечений, предложения по питанию и проживанию на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак на координационном совете по туризму в Рязани.

«Мы в рамках чемпионата мира специально разработали три блока турпакета. Это один день, когда болельщик приезжает на матч, только посмотрел и тут же уезжает, либо остается на ночь, но не ночует в Калининграде, а (ходит — прим. ТАСС) по ночным заведениям, и утром улетает. Пакет на три дня будет стоить 3,5 тыс. рублей в сутки с человека без учета перелета по Калининградской области — проживание, трехразовое питание и целый ряд маршрутов. Пакет — семь дней и семь ночей: самые разные варианты пребывания на территории Калининградской области — такая же цена — 3,5 тыс. рублей с человека в сутки», — пояснил он.

Врио министра при этом не уточнил, какова будет стоимость первого турпакета.