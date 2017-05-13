Проведение ЧМ и Кубка конфедераций в Казани даст бюджету 8,2 млрд руб. налогов

«По нашим оценкам, общий объем услуг (в денежном выражении — прим. ТАСС) во время проведения Кубка конфедераций в Казани составит 12,2 млрд рублей, из них — бюджеты двух уровней (федеральный и региональный — прим. ТАСС) получат около 3 млрд рублей. <…> Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году мы ожидаем, что общий объем услуг составит 18,3 млрд рублей, налогов — 5,2 млрд рублей», — сказал он, выступая на заседании координационного совета по туризму в Рязани. Таким образом, от проведения обоих турниров власти ожидают 8,2 млрд рублей налогов в бюджеты обоих уровней.

Иванов добавил, что после проведения чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году, федеральный и региональный бюджеты получили 3 млрд рублей налогов.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.