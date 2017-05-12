ЧМ-2026: почему Россия может выйти в финал

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ФИФА распределила путевки между конфедерациями на чемпионат мира-2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Наибольшее количество мест осталось у Европы — 16. Второй по-прежнему идет Африка — 9,5 (девять прямых путевок, а еще одна команда попадает в межконтинентальные стыковые матчи). Мы решили пофантазировать и прикинули состав групп, а также турнирный путь национальной команды России, если бы чемпионат состоялся уже сегодня. За основу были взяты результаты отборочного турнира ЧМ-2014.

Во-первых, отберем 48 счастливчиков.

Полностью распределение путевок (46 прямых и две — через стыковые матчи) выглядит следующим образом:

Европа — 16 (сейчас — 13), Африка — 9,5 (сейчас — 5), Азия — 8,5 (сейчас — 4,5), КОНКАКАФ — 6,5 (сейчас — 3,5), Южная Америка — 6,5 (сейчас — 4,5), Океания — 1,5 (сейчас — 0,5).

Два дополнительных места отдадим Южной Америке и Африке, как более сильным конфедерациям. Если взять за образец итоги отборочного турнира чемпионата мира-2014, то получится так:

Участники чемпионата мира от Европы. Фото «СЭ».

Участники чемпионата мира от Африки и Азии. Фото «СЭ».

Участники чемпионата мира от Северной и Южной Америки и Океании. Фото «СЭ».

ЖЕРЕБЬЕВКА

Следующий этап — жеребьевка. Три корзины по 16 команд. Согласно текущему рейтингу ФИФА, сборные распределяются так:

Потенциальная 1-я корзина. Фото «СЭ».

Потенциальная 2-я корзина. Фото «СЭ».

Потенциальная 3-я корзина. Фото «СЭ».

С помощью генератора случайных чисел получаем следующие группы. Учтем при этом, что сборные из одной и той же конфедерации (за исключением УЕФА) не могут быть в одном трио:

Группы A, B, C, D. Фото «СЭ».

Группы E, F, G, H. Фото «СЭ».

Группы I, J, K, L. Фото «СЭ».

Группы M, N, O, P. Фото «СЭ».

В качестве забавы составим «группы смерти» и «группы жизни» для России:

Возможная «группа жизни» и «группы смерти» для России. Фото «СЭ».

СТАДИЯ ПЛЕЙ-ОФФ

Поиграем в нострадамусов и вручную соорудим 16 пар (по новому регламенту из группы выходят по две команды).

Возможные пары 1/16 финала. Фото «СЭ».

Что дальше? Понятно, что Россия даже в 2026 году может проиграть хоть Египту, хоть Буркина-Фасо. Но мы фантазируем, а потому перетасовали группы так, чтобы для нашей национальной команды получилась максимально благоприятная сетка плей-офф. Как видно, сильнейшие сборные мира в ней в одной половине, а по соседству с Россией — менее искушенные. Такой вариант вполне вероятен, ведь на минувшем Euro сетка матчей на вылет тоже была полярной.

Возможные пары 1/8 финала. Фото «СЭ».

Едем дальше. В наших мечтах Россия обыгрывает Египет и попадает на Швейцарию, которую тоже вполне может победить — вряд ли за девять лет ее разношерстное поколение разрастется до уровня Бразилии. В другой половине сетки, между тем, что ни матч — сладкая булочка.

Возможные пары ¼ финала. Фото «СЭ».

Ура! Четвертьфиналы, где опять по нашей эгоистичной теории России достается проходимый соперник. Хорватов наша команда не раз побеждала, так что до полуфинала доберемся.

Потенциальные полуфинальные пары. Фото «СЭ».

И вот полуфинал, где российской национальной команде предстоит сразиться с уже окрепшим очередным талантливым поколением сборной Бельгии. Но и у нас все должно быть хорошо с кадрами, ведь к 2026 году лимит на легионеров будет наверняка ликвидирован. Поэтому Россия — в финале чемпионата мира.

Потенциальный финал. Фото «СЭ».

Как в сказке. Наши играют в финале чемпионата мира с бразильцами, где произойти может все, что угодно. Но Россия же всех сильнее!

***

Понятно, что все это шутка, и выход нашей команды в финал даже при таком раскладе маловероятен. Однако очевидно, что при новом формате шансы аутсайдеров вроде сборной России на сенсацию повышаются: все фавориты могут оказаться в одной части сетки и перегрызть там друг друга, в то время как более слабые команды имеют реальную возможность добраться до решающей встречи.