Вице-президент ФИФА: Инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя
МАНАМА, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Инвестиции правительства России в подготовку к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года обязательно себя оправдают. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал
вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.
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В четверг в Бахрейне прошел 67-й ежегодный конгресс ФИФА, на котором генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин представил доклад о подготовке к предстоящим турнирам.
«Кубок конфедераций пройдет уже в следующем месяце, все мы ждем с нетерпением. Уверен, Россия покажет себя великолепным организатором. На конгрессе мы получили подробный доклад о подготовке к обоим турнирам, у меня не осталось сомнений, что они пройдут на высшем уровне. Инвестиции правительства России обязательно оправдают себя», — сказал шейх Сальман.
«Разговоры о
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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