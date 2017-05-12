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12 мая 2017, 8:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Вице-президент ФИФА: Инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя

МАНАМА, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Инвестиции правительства России в подготовку к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года обязательно себя оправдают. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

По словам шейха Сальмана бен Ибрагима Аль Халифа Россия покажет себя великолепным организатором Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу Увеличить
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В четверг в Бахрейне прошел 67-й ежегодный конгресс ФИФА, на котором генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин представил доклад о подготовке к предстоящим турнирам.

«Кубок конфедераций пройдет уже в следующем месяце, все мы ждем с нетерпением. Уверен, Россия покажет себя великолепным организатором. На конгрессе мы получили подробный доклад о подготовке к обоим турнирам, у меня не осталось сомнений, что они пройдут на высшем уровне. Инвестиции правительства России обязательно оправдают себя», — сказал шейх Сальман.

«Разговоры о каких-то рисках ведутся всегда — и когда мы проводили чемпионат мира в ЮАР, и когда в Бразилии. То же самое сейчас происходит и с Россией. Но я уверен, что оргкомитет все сделает на высшем уровне», — добавил шейх Сальман.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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