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12 мая 2017, 8:14 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Глава Национальной телерадиокомпании Украины отказывается от трансляций матчей ЧМ

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт. Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что отказывается от трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России независимо от результатов сборной Украины на турнире.

<em>МОСКВА 12 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Глава Национальной телерадиокомпании Украины <span class=error>Зураб</span> <span class=error>Аласания</span> заявил что отказывается от трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России независимо от результатов сборной Украины на турнире. Увеличить
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — сказал Аласания в интервью изданию «Телекритика».

Сборная Украины после пяти туров отборочного этапа ЧМ-2018 набрала 8 очков и занимает третье место в группе І. Прямую путевку на первенство планеты получат девять победителей своих групп. Еще четыре путевки на турнир разыграют между собой восемь лучших команд среди занявших вторые места.

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