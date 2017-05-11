Бюджет ЧМ-2018 по футболу увеличен на 4,7 млрд рублей

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Общая смета расходов на организацию и проведение чемпионата мира по футболу — 2018 претерпела очередную коррекцию в сторону увеличения. Как следует из постановления правительства России о внесении изменений в программу подготовки к проведению турнира, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, траты увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.

Как следует из документа, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, необходимую разницу закроют дотации из федерального бюджета, чья доля в общем «пироге» составит теперь 355,16 млрд руб.

Доли регионов и частные инвестиции со стороны юридических лиц останутся прежними и составят 92,2 и 196,2 млрд руб соответственно, информирует newsru.com.

Инициатором «дополнительных бюджетных ассигнований» в объеме 4 млрд 709,0 млн руб выступило Министерство спорта, где еще в марте уверили, что увеличение стоимости подготовки турнира произойдет за счет внесения в общую смету субсидий оргкомитету «Россия-2018» и «не повлечет за собой выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию программы». Для каких целей потребовалось внеплановое увеличение расходов, в ведомстве не уточнили.

Международная федерация футбола (ФИФА), в свою очередь, намерена инвестировать в проведение ЧМ $1,948 млрд. 40 млн от этой суммы планируется направить на призовые участникам, а $241 млн будет вложен в производство телевизионного контента. Еще 209 млн достанутся клубам, игроки которых выступят на турнире. Финансирование оргкомитета «Россия-2018» обойдется ФИФА в $99 млн.

Нынешнее удорожание ЧМ-2018 — не первое в текущем году. В феврале платежная ведомость соревнований выросла сразу на 19,2 млрд рублей — с 619,6 до 638,8.

Причем в новой версии программы подготовки, которая не подвергалась изменениям с сентября 2016 года, в перечень объектов инфраструктуры ЧМ была добавлена тренировочная база учебно-тренировочного центра «Новогорск». Ее планируется капитально отремонтировать.

12 мая закроется на реконструкцию стадион «Родина» в Химках. Предполагается, что в 2018 году он станет тренировочной площадкой для одной из сборных. К концу августа на арене появится новый газон, а все работы завершатся до апреля следующего года.

«Никакого предела в увеличении общих расходов на проведение чемпионата мира в 2018 году нет, поскольку было понятно, что смета будет меняться и потребуется намного больше средств, чем изначально было запланировано, — отметил в комментарии «Газете.Ru» адвокат Олег Сухов. — Однако Счетная палата держит под контролем целевое расходование средств на подготовку чемпионата, и выявляет нарушения. Так, например, ранее ведомство критиковало медленное освоение средств и срывы сроков по организации мероприятия.

При распределении таких огромных средств, конечно, всегда есть определенные коррупционные риски, однако выявить их очень сложно. Часто бывает, что преступления выявляются уже после проведения мероприятия, чего следует ожидать и в данном случае.

В значительной степени расходная смета росла из-за удорожания строительства стадионов. Так, еще в конце марта стало известно о вероятном увеличении стоимости арены в Самаре на 1,7 млрд рублей. В то же время ввод объекта в эксплуатацию, равно как и стадиона в Калининграде, из-за наметившихся проблем был перенесен на год. Про историю долгостроя на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и перманентно возраставшую платежку известно, наверное, всем….

Один из авторитетных спортивных функционеров страны, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев полагает, что бюджет ЧМ мог вырасти из-за санкций стран Запада, вынужденного замещения иностранных материалов отечественными, а также по причине коррупционной составляющей.

«Как экономист широкого профиля, я могу сказать, что очень много крупных объектов — от Панамского канала до Евротоннеля — в конечном счете стоили дороже первоначальной стоимости: где-то не были учтены почва и породы, которые приходилось преодолевать, где-то архитектурные решения оказались труднореализуемыми, из-за чего требовалось находить другие варианты, плюс нельзя забывать и санкции с импортозамещением, — рассказал Воробьев «Газете.Ru». — То есть причин всегда может быть крайне много — в том числе и для объяснения удорожания проведения ЧМ-2018.

Тут также нельзя забывать и о коррупционном факторе, он тоже всегда присутствует. То, что стоимость проекта временами увеличивается — обычная мировая практика, и вопрос тут, как всегда, лишь в пропорциях, размерах и причинах, а уже для более детального ответа по проблеме нужно быть внутри процесса.

Конечно же, уже и стадион «Санкт-Петербург» стал притчей во языцех после заявлений из тренерского штаба «Зенита», что нет такого плохого поля даже у аутсайдеров чемпионата Украины, и имиджевые потери здесь, естественно, весьма велики. Но здесь вопросы уже к руководителям данных регионов, клубов и надзорных органов, следивших за строительством объектов.

Оправдана ли общая стоимость проведения ЧМ-2018? Здесь опять же нужно проводить глубокое исследование — нельзя ведь сравнивать, сколько было потрачено на стадионы в ЮАР и Германии, в Бразилии и во Франции. Везде по-разному оплачивается труд, логистика, влияет на все и география, а также много других факторов. Опять же скажу, что на начальном этапе точную смету масштабного проекта сложно прогнозировать: гладко на бумаге, да забыли про ухабы, как говорится. Вот сейчас, видимо, все сталкиваются со всеми этими ухабами и пытаются все же как-то доехать до конечного пункта.

К слову, в данный момент общий подход на международных конференциях таков — главное, чтобы был результат, а уж сколько это все стоило, болельщики и специалисты спустя некоторое время забудут. Так что стоимость ЧМ-2018 забудется, а вот результат останется. Поэтому лучше будем обращать внимание на то, как наша сборная выступит.