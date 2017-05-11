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11 мая 2017, 17:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Конгресс ФИФА тепло воспринял доклад о подготовке РФ к ЧМ-2018

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) позитивно воспринял доклад о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира — 2018. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В четверг Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

«Была презентация о ходе подготовки России к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы показали небольшой фильм про Россию. Атмосфера была достаточно теплой», — сказал Сорокин.

«Вопросов обсуждалось много, все они рабочего характера. И Кубок конфедераций, и чемпионат мира приобретают все большие очертания», — отметил он.

Конгресс ФИФА прошел в Манаме (Бахрейн) в четверг. По словам Сорокина, было решено, что организатор чемпионата мира 2026 года, возможно, будет определен на конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве 13 июня 2018 года.

ФИФА ждет заявки до 11 августа

На конгрессе ФИФА в Москве будут рассматриваться заявки только от стран, чьи футбольные ассоциации состоят в Африканской конфедерации футбола (КАФ), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерация футбола Океании (ОФК).

«Если же решения на московском конгрессе не будет, то оно будет перенесено на март 2019 года, и возможность подаст заявку на проведение чемпионата мира появится не только у стран, представляющих конфедерации Северной и Центральной Америки, Южной Америки, Африки, Океании, но и стран из Европы и Азии», — сказал Сорокин.

«Страны должны выразить заинтересованность до 11 августа. Если же на конгрессе в Москве организатор чемпионата мира — 2026 выбран не будет, то поданные заявки будут аннулированы», — отметил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».
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