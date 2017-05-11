Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29707682/
11 мая 2017, 15:06 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирам

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия четко исполняет обязательства при подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Кубок конфедераций стартует 17 июня, матч открытия состоится в Санкт-Петербурге. «Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира. До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки», — сказал Инфантино.

«Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются — размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством», — добавил он.

«Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», — отметил президент ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирам

Остался только один: Малкин единственным из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли

Асхабадзе: нынешний "Спартак" - это полностью команда Карреры