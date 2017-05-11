Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирам
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия четко исполняет обязательства при подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом на
пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Кубок конфедераций стартует 17 июня, матч открытия состоится в
«Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются — размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством», — добавил он.
«Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», — отметил президент ФИФА.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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