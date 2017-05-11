ФИФА утвердила предложение о выборе хозяина ЧМ-2026 в 2018 году на конгрессе в Москве
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Конгресс ФИФА утвердила предложение о выборе хозяина чемпионата мира по футболу-2026 на конгрессе в Москве, который состоится в июне 2018 года.
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Заседание конгресса ФИФА проходит в четверг в Манаме (Бахрейн).
Футбольные федерации США, Канады и Мексики в апреле объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором впервые будут участвовать 48 команд. Также организации попросили ФИФА ускорить процесс по выбору хозяина турнира и провести голосование по выбору месту проведения чемпионата мира-2026 в июне 2018 года.
Конгресс ФИФА установил, что до 11 августа члены КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна), КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и ОФК (Океания) могут подавать заявки на проведение чемпионата мира-2016. Хозяин турнира будет выбран на конгрессе в Москве.
Если 68-й конгресс ФИФА в Москве решит не выбирать хозяина чемпионата мира-2026, то ФИФА предложит другим членам (в том числе из Азиатской футбольной конфедерации и УЕФА), за исключением уже выдвинувших заявки, подать свои заявки на проведение мундиаля 2026 года. В таком случае окончательное решение о месте проведения турнира будет принято на конгрессе ФИФА 2020 года.
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