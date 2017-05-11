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11 мая 2017, 12:10 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к ЧМ-2018

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выступил перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА) с докладом о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

«Осталось всего 37 дней до Кубка конфедераций и чуть меньше 400 — до ЧМ. Подготовка идет полным ходом, и мы не сомневаемся, что все успеем сделать в срок», — отметил Сорокин.

Сорокин представил концепцию Кубка конфедераций — города, стадионы, участвующие команды, а также расписание. «Вчера вечером у нас прошла генеральная репетиция», — отметил Сорокин, имея в виду турнир легенд ФИФА, в котором приняли участие шесть команд конфедераций, сборная руководителей ФИФА, а также ветеранов футбола Бахрейна, за которую сыграл бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

«Проблем с размещением на Кубке конфедераций не возникнет, аэропорты даже превышают требования турнира. Вопросы с визовой поддержкой будут решены», — добавил Сорокин.

Все обещания претворяются в жизнь

После этого гендиректор оргкомитета подробно рассказал о городах чемпионата мира, остановившись на семи, в которых строительство арен продолжается. «Стадионы будут построены до конца этого года, после чего весной следующего года на них пройдут тестовые матчи», — отметил он.

Сорокин подчеркнул, что к турниру будут готовы 104 тренировочные площадки, инспекции команд ведутся полным ходом.

«Мы перешли на оперативный этап, когда все предоставленные обещания претворяются в жизнь. Российский народ прилагает колоссальные усилия, чтобы каждый болельщик получил незабываемое впечатление. Вы получите потрясающее футбольное зрелище в многогранной стране. Добро пожаловать в Россию!», — сказал Сорокин в заключение.

«Поздравляем вас с тем, что уже достигнуто. Приглашаем весь мир в Россию. Вас удивит, с какой теплотой вас встретят в гостеприимной России», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, поблагодарив Сорокина за доклад.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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