Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

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Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира — 2026 на данный момент является единственной официально представленной.

«Опыт России нам определенно пригодится. Да, в нашем регионе проводилось множество различных турниров, но всегда есть чему поучиться. Думаю, в следующем году мы направим в Россию группу наших наблюдателей», — сказал Монтальяни.

Решение о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 может быть принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года.