Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнира
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года гораздо лучше, чем Бразилия на том же этапе подготовки четыре года назад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
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В марте Кафу посетил
«За год до чемпионата мира Россия готова к турниру гораздо лучше, чем Бразилия на той же отметке. Мне сложно
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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