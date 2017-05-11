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11 мая 2017, 8:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнира

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года гораздо лучше, чем Бразилия на том же этапе подготовки четыре года назад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.

По словам двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии он уверен что чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне. Увеличить
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В марте Кафу посетил Санкт-Петербург и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100 дней до старта Кубка конфедераций.

«За год до чемпионата мира Россия готова к турниру гораздо лучше, чем Бразилия на той же отметке. Мне сложно что-то посоветовать, так как я уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне. Кубок конфедераций будет очень полезен с организационной точки зрения, он станет генеральной репетицией и позволит улучшить какие-то детали», — сказал Кафу.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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