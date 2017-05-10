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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29692747/
10 мая 2017, 14:19 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Расходы на подготовку к ЧМ по футболу 2018 года в России увеличены на 4,7 млрд рублей

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России увеличены на 4,7 миллиарда рублей, сообщается в постановлении правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России увеличены на 47 миллиарда рублей сообщается в постановлении правительства Российской Федерации опубликованном на портале правовой информации. Увеличить
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Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. В версии постановления от 31 января 2017 года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 составляли 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей.

Согласно постановлению от 5 мая расходы составят 643 миллиарда 551,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн, из бюджета субъектов федерации — 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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