Расходы на подготовку к ЧМ по футболу 2018 года в России увеличены на 4,7 млрд рублей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. В версии постановления от 31 января 2017 года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 составляли 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей.

Согласно постановлению от 5 мая расходы составят 643 миллиарда 551,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн, из бюджета субъектов федерации — 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.