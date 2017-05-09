Место проведения ЧМ-2026 может быть определено на конгрессе ФИФА в Москве
МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Место проведения чемпионата мира по футболу 2026 года может быть определено на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который запланирован в Москве на
12—13 июня 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА по итогам заседания совета.
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На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика.
«На основе правил, определенных советом, администрация ФИФА должна установить выборную процедуру, в которой смогут принять участие только страны Африки, Океании, Южной Америки, а также Северной и Центральной Америки (так как действует правило ротации континентов, не позволяющее одной конфедерации принимать турниры чаще, чем раз в 12 лет). Чемпионат мира 2018 года пройдет в Европе (Россия), а 2022 года — в Азии (Катар). Заявки от претендентов на ЧМ-2026 должны быть поданы до 11 августа 2017 года, а страна- организатор будет выбрана на 68-м конгрессе», — говорится в релизе.
«Если 68-й конгресс не сделает выбор из имеющихся заявок, то доступ к процессу получат Европа и Азия. При этом конфедерация, уже выдвинувшая свои страны, будет исключена из выборного процесса. В таком случае решение будет принято на конгрессе 2020 года», — также говорится в заявлении.
Требования к заявкам включают в себя стадионы и инфраструктуру, соблюдение принципов защиты прав человека и охраны окружающей среды, предоставление документов, подтверждающих поддержку со стороны правительства государств, предоставление программы наследия турнира.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.
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