Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на ЧМ-2026
МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщается в
пресс-релизе ФИФА по итогам заседания совета.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран — вместо 32, которые принимают участие в финальных турнирах с 1998 года.
Квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.
По итогам отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе
На проведение чемпионата мира пока подана одна заявка — о желании совместно провести турнир заявили США, Канада и Мексика.
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