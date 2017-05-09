Марадона сфотографировался с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой

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В воскресенье, 7 мая, стало известно, что 56-летний аргентинец вернулся к тренерской деятельности, возглавив клуб из второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра». До этого последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Диего Марадона как бы говорит нам: вот он, то бишь официальный талисман <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2018?src=hash">#ЧМ2018</a> в России Забивака, тоже станет легендой Чемпионата мира! ??? <a href="https://t.co/1WtdeRRPX9">pic.twitter.com/1WtdeRRPX9</a></p>— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/861966224498065408">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>