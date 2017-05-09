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9 мая 2017, 21:12 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Марадона сфотографировался с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона сфотографировался с официальным талисманом чемпионата мира 2018 года волком Забивакой, сообщает пресс-служба ЧМ-2018.

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В воскресенье, 7 мая, стало известно, что 56-летний аргентинец вернулся к тренерской деятельности, возглавив клуб из второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра». До этого последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте.
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