Марадона считает, что ФИФА не должна была отменять наказание Месси

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Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию в связи с четырёхматчевой дисквалификацией футболиста «Барселоны», и апелляционный комитет ФИФА решил отменить наказание, разрешив ему выйти на поле уже в ближайшем матче. Однако одну игру Месси всё-таки пропустил.

«Я пытался помочь Месси, но с решением ФИФА не имею ничего общего. Было четыре матча, и вдруг ему прощают три встречи. Действия ФИФА совершенно непоследовательны, Лео заслуживал некоторого наказания. Говорю это, положа руку на сердце. Я тренировал его в течение года, и он больше напоминал мягкого, пушистого мальчика, чем футболиста», — сказал Марадона в интервью аргентинскому радио.

Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с чилийской сборной (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийцами сборная Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).