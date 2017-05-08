Иранец Ахмадзадех признан лучшим игроком ЧМ-2017 по пляжному футболу

В финале сборная Бразилии обыграла команду Таити со счётом 6:0 и в 14-й раз стала чемпионом мира.

В матче за третье место команда Ирана обыграла итальянцев — 5:3. Ахмадзадех на чемпионате мира збил 9 голов.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира с 17 мячами стал итальянец Гори. Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Ирана Пейман Хоссейни. Приз за честную игру получила сборная Бразилии.