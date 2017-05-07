Итальянцы решили обвинить сборную России в хамстве? История скандала

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А ведь мы не сразу обратили на это внимание.

Дело в том, что пресс-конференция Олега Знарка состоит из двух частей. Сначала — официальное выступление, когда два тренера садятся за стол, дают краткий комментарий по матчу.

Потом организаторы позволяют задавать вопросы, но только на английском. И это очень умно — не тратится время журналистов, которые хотят поговорить со своим тренером на родном языке. Самое интересное — это вторая часть, когда Знарка берут в круг и неформально с ним общаются.

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Главный тренер итальянцев Штефан Мейр говорил себе под нос, весьма монотонно. И его никто не переводил. Поэтому острое высказывание не разобрал ни один российский коллега.

Но оно было.

«В первую очередь поздравляю соперника с победой, — сказал Мейр. — Понятно, что матч для нас изначально получился очень сложным. У нас было мало времени на восстановление после игры со Словакией (2:3, между играми прошло 15 часов). В первом периоде мы еще держались, но подвело большое количество удалений, в результате чего Россия шесть раз реализовала большинство.

Третий период у нас вообще не получился (0:5). Но я замечу, что русским стоит больше уважать соперника. Они слишком активно праздновали голы. А моя команда была очень уставшей, и на последние 10 минут ее не хватило.

Что тут сказать?

Нельзя делать заявление, что итальянцы сами хамили на протяжении всего матча. Грязно играли против Плотникова, Кучерова, могли нанести травмы нашим игрокам. Это хоккей. И расплата тут только одна — удаления, которые судьи старательно выписывали. В итоге Россия реализовала большинство шесть раз.

Нельзя сказать, что это не дело Мейра — учить русских, как праздновать голы.

Потому что в хоккейной семье есть демократия. И каждый человек имеет право на собственное мнение.

В общем, хорошо, что из истории не разгорелся скандал. Фраза главного тренера сборной Италии изначально прошла незамеченной. А сейчас ее и обсуждать нечего.

Но вообще интересно….

Одно дело, когда маститый Дон Черри у себя дома, в Канаде, учит наемного работника Александра Овечкина, что не нужно излишне бурно отмечать голы.

Другое дело — итальянский тренер после 1:10 в Германии, на нейтральной территории, объясняет наставнику победителей, как себя вести.

Вот как если бы Олег Знарок после 1:6 в финале в Праге учил главного тренера Тодда Маклеллана: «Что-то канадцы слишком бурно отмечали голы».

И какой услышал бы ответ?

Павел Лысенков