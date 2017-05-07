Сборные Таити и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Таити в полуфинальном матче, прошедшем в субботу в Нассау, в серии пенальти одолела команду Ирана со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.

В финале соревнований сборная Таити сыграет с командой Бразилии, которая в своем полуфинальном матче переиграла сборную Италии со счетом 8:4.

Финальный матч и встреча за третье место, в которой сойдутся команды Ирана и Италии, пройдут в воскресенье, 7 мая.

Сборная России, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не квалифицировалась.