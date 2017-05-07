Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29668239/
7 мая 2017, 0:58 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборные Таити и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Сборные Таити и Бразилии пробились в финал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Багамских Островах.

Сборная Таити в полуфинальном матче, прошедшем в субботу в Нассау, в серии пенальти одолела команду Ирана со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.

В финале соревнований сборная Таити сыграет с командой Бразилии, которая в своем полуфинальном матче переиграла сборную Италии со счетом 8:4.

Финальный матч и встреча за третье место, в которой сойдутся команды Ирана и Италии, пройдут в воскресенье, 7 мая.

Сборная России, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не квалифицировалась.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч