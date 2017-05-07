Сборные Таити и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по пляжному футболу
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Сборные Таити и Бразилии пробились в финал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Багамских Островах.
Сборная Таити в полуфинальном матче, прошедшем в субботу в Нассау, в серии пенальти одолела команду Ирана со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.
В финале соревнований сборная Таити сыграет с командой Бразилии, которая в своем полуфинальном матче переиграла сборную Италии со счетом 8:4.
Финальный матч и встреча за третье место, в которой сойдутся команды Ирана и Италии, пройдут в воскресенье, 7 мая.
Сборная России, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не квалифицировалась.
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