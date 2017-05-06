Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в мире

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«Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире», — сказал Хуснуллин.

Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.