Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29665203/
6 мая 2017, 15:28 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Хуснуллин: Стадион «Лужники» является одним из самых безопасных в мире

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион «Лужники» после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: Стадион Лужники является одним из самых безопасных в мире - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире», — сказал Хуснуллин.

Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
6 мая

Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в мире

Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцами

Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций