Хуснуллин: Стадион «Лужники» является одним из самых безопасных в мире
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион «Лужники» после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
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«Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире», — сказал Хуснуллин.
Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.
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